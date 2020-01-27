https://static.news.ru/photo/b9511c02-40ff-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В пресс-службе мэрии Саратова сообщили, что во всех школах прекратятся занятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

С завтрашнего дня до 3 февраля включительно приостановлены занятия во всех школах города, — цитирует РИА Новости сообщение представителя городской администрации.

Карантин продлится неделю, после чего его могут продлить или закрыть.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянина, вернувшегося из Шанхая, госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу. Причиной стали симптомы ОРВИ, совпадающие с проявлениями нового коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.