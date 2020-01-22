https://static.news.ru/photo/8654ceea-3d29-11ea-9bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Россиянина, вернувшегося из Шанхая, госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу. Причиной стали симптомы ОРВИ, совпадающие с проявлениями нового коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Telegram-канал BAZA при этом сообщил о двоих госпитализированных с рейса Шанхай – Санкт-Петербург.

Один из них проживает в Китае постоянно. По данным канала, он сам пришёл в медпункт аэропорта и пожаловался на высокую температуру. Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса, медики приняли решение везти его в инфекционную больницу. Однако предварительный диагноз у мужчины – ОРВИ.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили обратное.

Новый коронавирус зафиксирован в Китае, Японии, Таиланде и в Республике Корея. О первом заболевшем в США сообщили и американские СМИ. Только в КНР число инфицированных возросло до 473 человек, а жертвами стали уже девять человек.

Как писал NEWS.ru, Россия уже ведёт работу над созданием вакцины, способной победить китайский коронавирус.