Россиянина, вернувшегося из Шанхая, госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу. Причиной стали симптомы ОРВИ, совпадающие с проявлениями нового коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
Пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Telegram-канал BAZA при этом сообщил о двоих госпитализированных с рейса Шанхай – Санкт-Петербург.
Один из них проживает в Китае постоянно. По данным канала, он сам пришёл в медпункт аэропорта и пожаловался на высокую температуру. Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса, медики приняли решение везти его в инфекционную больницу. Однако предварительный диагноз у мужчины – ОРВИ.
Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили обратное.
Новый коронавирус зафиксирован в Китае, Японии, Таиланде и в Республике Корея. О первом заболевшем в США сообщили и американские СМИ. Только в КНР число инфицированных возросло до 473 человек, а жертвами стали уже девять человек.
Как писал NEWS.ru, Россия уже ведёт работу над созданием вакцины, способной победить китайский коронавирус.