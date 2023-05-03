Киев отверг обвинения в атаке на Кремль Пресс-секретарь Зеленского: Киев не причастен к атаке на Кремль

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Московский Кремль

Украина не причастна к атаке беспилотников на здание Кремля, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Об этом он сказал в комментарии британскому изданию BBC. Никифоров отметил, что Киев сейчас тратит все военные силы на работу в зоне проведения СВО. Ситуацию с атакой Кремля он назвал «нагнетанием перед 9 мая».

У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих, — заявил Никифоров.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотными летательными аппаратами. Днем ранее Песков сообщал, что службы безопасности активно работают над сохранением безопасности и предупреждением провокаций во время мероприятий, запланированных на 9 мая.

Ранее военный политолог и директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявлял, что Украина приобрела или получила бесплатно большое количество боевых летательных аппаратов и может использовать их против территории России. Он считает, что одной из главных целей для ВСУ может стать парад Победы в Москве.