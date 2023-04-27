Киев не подтвердил получение «почти всего» обещанного НАТО вооружения Офис Зеленского не смог подтвердить получение ста процентов обещанного НАТО вооружения

Фото: Министерства обороны Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил сомнения в оценке генерала НАТО относительно получения Украиной почти 100% обещанного вооружения. Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи утверждал, что Киев получил практически 100% танков и других боевых машин, которые были обещаны стране США и союзниками для поддержки контрнаступления ВСУ.

На мой взгляд, 97-98% — это слишком много. Однако, Каволи основывается на определенной математике и знает, о чем говорит. Техники должно быть гораздо больше, снарядов действительно не хватает, особенно тяжелых калибров. И Европейский союз, и мы стараемся решить этот вопрос. Я думаю, в какой-то степени, этот вопрос будет решен, — заявил Подоляк.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности дожди, размывающие почву.

Тем временем исполняющий обязанности командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майор Богдан Кротевич предположил, что украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города. Он объяснил, что такой ход является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.