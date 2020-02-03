https://static.news.ru/photo/2855929e-4656-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Руководитель полярного подразделения британского Министерства иностранных дел Джейн Рамбл собирается посетить Москву и обсудить с российскими коллегами договор об Антарктике. Об этом рассказал инсайдер в правительстве Соединённого Королевства.

Как рассказал собеседник РИА Новости, визит дипломата запланирован на 4 и 5 февраля.

Главной темой разговора станут варианты решения проблем, связанных с системой договора об Антарктике. Джейн также собирается поговорить о проблеме изменения климата и как она влияет на регион. С момента подписания договора прошло 60 лет, и будет правильным, если страны-участники обсудят варианты его улучшения, чтобы он помогал решать проблемы будущего, — пояснил источник.

По словам инсайдера, Рамбл приедет в Москву «без предупреждения», а сам визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды, которая является «общей историей Великобритании и России».

Страны регулируют свою деятельность на Южном полюсе Земли с помощью договора об Антарктике, заключённого 1 декабря 1959 года. Документ разрешает использовать континент только в мирных целях и проводить там исследования. Кроме того, разрешено заниматься туризмом. Договор подписали 12 стран, в том числе СССР и Великобритания. Позже к нему присоединились ещё десятки государств.

По данным агентства, во встрече в Москве примут участие и представители других государств, которые первые подписали договор. В их число входят США, Франция, Япония, Австралия, Аргентина, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка, Норвегия и Бельгия.

Как писал NEWS.ru, в конце января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российская антарктическая экспедиция, наращивая научное присутствие РФ на континенте, действует на благо всего человечества.