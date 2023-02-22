Для решения вопросов по ситуации на Украине необходимы переговоры Москвы и Вашингтона, в Будапеште полагают, что президентам двух стран стоило бы провести встречу, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что если сейчас же не положить конец военному конфликту и не приступить к мирным переговорам, то ситуация может выйти из-под контроля и произойдет «огромная беда», передает РИА Новости.