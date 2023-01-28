Киев анонсировал меры против Будапешта после слов Орбана о «ничейной земле» МИД Украины вызовет посла Венгрии после слов Орбана о «ничейной земле»

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что во внешнеполитическое ведомство государства вызовут посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто. От него потребуют объяснений относительно высказывания премьер-министра страны Виктора Орбана, назвавшего территорию Украины «ничейной землей», сообщил дипломат в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Николенко назвал высказывание Орбана «категорически неприемлемым», добавив, что венгерский политик и прежде позволял себе «пренебрежительные высказывания» об Украине.

Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами, — говорится в сообщении Николенко.

Он уже пообещал послу Ийдьярто «откровенный разговор», предупредив, что затем возможны и другие меры.

Орбан, которого процитировало издание The American Conservative, 27 января на встрече с журналистами заявил, что президент России Владимир Путин «не может позволить себе проиграть и не проиграет». По его мнению, «цель России — превратить Украину в неуправляемые развалины», в этом случае Запад не сможет претендовать на территорию Украины как на приз. Венгерский премьер также сравнил Украину с Афганистаном.

Ранее Виктор Орбан заявил, что не допустит введения санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику, поскольку они еще больше увеличат венгерскую инфляцию. Он подчеркнул, что между европейскими странами по этому поводу развяжется «большая битва», однако Венгрия наложит вето на введение ограничений.