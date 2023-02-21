Путин: Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. По словам главы РФ, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал Альянса, — сказал Путин.

Российский лидер пояснил, что его смущают некоторые факты, связанные с ядерным вооружением стран НАТО.

Не нужно снова всем врать. строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную. Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к отдельному виду ядерных боеприпасов, — говорит президент.

Ранее в своем выступлении Путин обратил внимание на то, что НАТО обустраивает установки противовоздушной обороны по всему миру. Все это Альянс, по словам главы государства, делает с нежеланием на равных обсуждать вопросы гарантий безопасности с Россией и странами Европы.