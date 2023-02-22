В Кремле назвали условия для возврата России к ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Москве рассматривают реакцию Запада на решение РФ о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях как неготовность к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что России нужно сохранять терпение в ожидании возобновления диалога, передает ТАСС.

Мы с вами видим первую реакцию. Она достаточно консолидирована среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам. <...> Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится, — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что приоритетом для России является обеспечение собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности.

Напомним, в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, однако Москва не выходит из договора окончательно.