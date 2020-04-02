Глава Ломбардии допустил возвращение COVID-19 поздней осенью

Осенью может наступить вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал президент итальянской области Аттилио Фонтана.
По мнению некоторых ученых, существует риск того, что при возвращении вируса гриппа в октябре и ноябре также может произойти восстановление коронавируса, — рассказал Фонтана в эфире Radio Padania.
Он призвал местных жителей и всех граждан Италии серьёзно подготовиться к этому моменту.
Итальянские учёные считают, что реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в республике на данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн, писал NEWS.ru.
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