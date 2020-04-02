Глава Ломбардии допустил возвращение COVID-19 поздней осенью

https://static.news.ru/photo/2b5ba57e-74ef-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осенью может наступить вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал президент итальянской области Аттилио Фонтана.

По мнению некоторых ученых, существует риск того, что при возвращении вируса гриппа в октябре и ноябре также может произойти восстановление коронавируса, — рассказал Фонтана в эфире Radio Padania.

Он призвал местных жителей и всех граждан Италии серьёзно подготовиться к этому моменту.

Итальянские учёные считают, что реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в республике на данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн, писал NEWS.ru.