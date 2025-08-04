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04 августа 2025 в 21:19

Германия создала «пит-стопы» для войск НАТО на востоке Европы

Хенне: ФРГ создала тайные хабы для переброски войск НАТО на случай кризиса с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия обладает сетью центров поддержки («пит-стопов») для быстрой переброски сил НАТО на северо-восточный фланг Альянса, заявил журналу Focus генерал-майор бундесвера Андреас Хенне. По его словам, безопасность Европы кардинально изменилась после начала СВО, поэтому в военно-политическом блоке разработали новую модель борьбы на случай конфликта с Россией.

Командующий подразделением внутренней безопасности ФРГ подчеркнул, что эти центры критически важны для логистики в случае кризиса. Германия выступает ключевым логистическим хабом для союзников, обеспечивая бесперебойное движение войск на восток. «Пит-стопы» предоставляют военнослужащим на марше необходимое обеспечение — отдых, питание и воду.

Хенне назвал быструю переброску сил демонстрацией решимости Запада в обороне, что является элементом сдерживания. Параллельно с поддержкой НАТО подразделение Хенне отвечает за защиту населения Германии и ее критической инфраструктуры.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Европе искажают содержание переговоров Москвы и Киева. По его словам, Россия зафиксировала попытки властей ряда стран континента помешать диалогу по вопросу урегулирования конфликта.

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