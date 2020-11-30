Германия снова призвала Лукашенко к диалогу с народом и новым выборам

https://static.news.ru/photo/e89d87a6-3317-11eb-b242-fa163e074e61_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: Christian Thiel via imago-images.de/Global Look Press

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт снова призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко провести новые выборы и вступить в диалог с народом республики.

Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию, — подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент глава государства и его помощники цинично борются против демократии, а также игнорируют легитимные требования оппозиционеров, передаёт «Интерфакс».

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы Лукашенко на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.

Накануне, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции.