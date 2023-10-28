Германия отправила 1000 военных на Кипр и в Иорданию ФРГ отправила военных на Кипр и в Иорданию для эвакуации граждан с Востока

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Вооруженные силы Германии (бундесвер) отправили на Кипр и в Иорданию около тысячи военнослужащих с целью эвакуации немецких граждан из региона, в первую очередь из Израиля, если того потребует ситуация, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в силовых структурах. На Кипре создан штаб, который будет координировать возможные эвакуационные мероприятия, уточнили источники.

В материале говорится, что подавляющее большинство военнослужащих из тех, о которых идет речь, находятся сейчас на Кипре. В Иордании же размещены силы военного спецназа.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. При этом ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН и намерена уничтожить ХАМАС. Призыв ГА ООН он назвал отвратительным.