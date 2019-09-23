https://static.news.ru/photo/adabf0b0-de2c-11e9-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Германия приветствует решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Правительство Германии приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату. Мы хотим прийти к нейтральному уровню выбросов углекислого газа в мире к 2050 году. Мы сможем достичь этого только в том случае, если все будем действовать сообща, — говорится на странице германского министерства в Twitter .

Также в сообщении подчёркивается, что Берлин готов поддержать Москву в сокращении выбросов диоксида углерода.

The German Government welcomes Russia’s accession to the #ParisAgreement . We want a CO2 neutral world by 2050. We can only achieve that if everyone pulls in the same direction. is prepared to support in reducing its CO2 emissions. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 23 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, глава кабмина РФ Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. До этого соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, законопроект, регулирующий выбросы парниковых газов на территории РФ, планируют принять в течение года.