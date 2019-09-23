https://static.news.ru/photo/1e754222-ddf8-11e9-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, регулирующий выбросы парниковых газов на территории РФ, планируют принять в течение года, рассказал во время совещания с главой кабмина России Дмитрием Медведевым вице-премьер Алексей Гордеев.

Чиновник отметил, что РФ занимает четвёртую строчку в рейтинге стран по объёмам соответствующих отходов. Он добавил, что до конца 2019-го подготовят проект программы долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, пишет РИА Новости . Кроме того, ведётся работа по созданию национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

Ранее News.ru сообщал, что Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.