https://static.news.ru/photo/ed602274-ddf2-11e9-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

Об этом политик заявил во время совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости .

Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Белого дома из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Причём сделано это может быть в обход парламента. Такой способ принятия документа не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, которые поддерживают противников данного договора.