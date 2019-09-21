https://static.news.ru/photo/af4b2ad0-dd3c-11e9-b371-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Причём сделано это может быть в обход парламента.

Предполагается, что соглашение утвердят распоряжением правительства. Соответствующий закон в парламенте принят не будет, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Такой способ ратификации соглашения не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, которые поддерживают противников данного документа.

Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Белого дома из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.

Как сообщал News.ru, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало в России процесса по ратификации Парижского договора по климату является большим успехом.