https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало в России процесса по ратификации Парижского договора по климату является большим успехом.

Он разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным и охарактеризовал диалог как «очень хороший», передаёт ТАСС .

Решение России является крупным продвижением на этом пути, — подчеркнул политик.

Как ранее писал News.ru, Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми странами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.