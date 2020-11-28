Французский писатель и журналист Серван-Шрейбер скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/13409af2-3250-11eb-9a57-fa163e074e61_660.jpg Жан-Луи Серван-Шрейбер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный французский писатель и журналист Жан-Луи Серван-Шрейбер скончался в результате осложнений после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Ему было 83 года. Об этом французская пресса сообщила в воскресенье, 29 ноября, со ссылкой на родственников прозаика.

Соболезнования родным и близким писателя уже выразил президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр, назвавший покойного великим представителем прессы.

Серван-Шрейбер начал свою карьеру журналиста в редакции издания Les Echos. После этого он работал в информационно-политическом журнале L’Express. Это издание в 1953 году основал брат журналиста.

В 1967 году Серван-Шрейбер стал основателем издания деловых кругов L'Expansion, выходящего каждый месяц. В дальнейшем оно стало частью медиагруппы. 30 лет спустя он приобрёл Psychologies. Именно в этом издании сегодня появилось сообщение о смерти журналиста.

С безмерной грустью мы узнали о смерти Жан-Луи Сервана-Шрейбера. Он был неутолимо любознательным журналистом и эссеистом, — написано в журнале. Сообщение передаёт агентство France-Presse (AFP).

Кроме журналистской деятельности и работы медиаменеджером Серван-Шрейбер написал несколько книг. Некоторые из них посвящены предпринимательству.

Как ранее передавал NEWS.ru, в одной из больниц на территории Волгограда скончался писатель-фантаст Сергей Синякин. Мужчине было 67 лет.

Ранее друг и коллега покойного Евгений Лукин на своей официальной странице в социальной сети сообщал, что Синякина ввели в искусственную кому, а вся семья писателя заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Он же рассказал и о смерти фантаста.