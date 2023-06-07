Французские авиакомпании лишились китайских туристов из-за России Член парламента Франции Сьотти пожаловался на снижения турпотока из-за запрета полетов над Россией

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Самолет авиакомпании Air France

Туристический поток из Китая во Францию значительно снизился из-за ограничений, установленных для французских авиакомпаний, заявил член парламента республики Эрик Сьотти. Депутат написал обращение к правительству, в котором заявил о снижении конкурентоспособности компаний из Франции в связи с запретом полетов над Россией, сообщает Lenta.ru.

Чтобы обойти Россию, рейс Air France, вылетающий из Парижа, должен следовать южным маршрутом, что предполагает увеличенное время полета на два-три часа по сравнению с китайскими компаниями, которые могут летать над Россией. <...> Если, конечно, учитывать интересы Air France, то такое решение лишает всех участников рынка французского туризма значительной части чрезвычайно важной клиентуры, — говорится в тексте обращения.

Сьотти обратил внимание на низкий уровень китайского туризма во Францию из-за медленного возобновления авиасообщения после снятия коронавирусных ограничений в КНР в начале 2023 года. Депутат сравнил показатели с 2019 годом и отметил, что на данный момент полетов значительно меньше. Так, Air France может совершать 32 рейса в неделю, а китайские компании — до 63. Этот показатель в целом значительно ниже соглашения, которое разрешает до 126 рейсов в неделю между странами.

По мнению парламентария, западные компании необходимо защитить от нарушений условий конкуренции. Сьотти обратился к представителям правительства с вопросом, как в ближайшее время будет восстанавливаться авиасообщение с Китаем до уровня 2019 года.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways ранее расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия (Вена и Грац), Кипр (Ларнака), Франция (Париж, Нанси), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Греция (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италия (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовская Аравия.