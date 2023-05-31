Грузия открыла для россиян транзитные рейсы в девять стран Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси в Европу

Фото: georgian-airways.com

Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси, говорится на сайте авиаперевозчика. В перечень вошли Австрия (Вена и Грац), Кипр (Ларнака), Франция (Париж, Нанси), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Греция (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италия (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовская Аравия (Джуф, Даммам).

Продажа билетов на многие направления еще не началась.

Ранее основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что авиакомпания с 15 июня запустит для россиян транзитные рейсы в Европу, в рамках которых полеты будут осуществляться в пять европейских городов: Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. По его словам, пассажиропоток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Кроме того, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров заявил, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией у Тбилиси появилась возможность организовать транзитные рейсы, что будет выгодно для страны. Эксперт подчеркнул, что Грузия старается как можно быстрее включиться в этот выгодный сегмент рынка.