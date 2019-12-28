https://static.news.ru/photo/d7190952-2a2f-11ea-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Французский предприниматель, один из основателей компании цифровых технологий после конфликта в руководстве был уволен из-за различий во взглядах на стратегию дальнейшего развития. Тогда он покинул страну и, находясь за границей, похитил у компании €1,1 млн.

Действуя вне пределов Франции, он похитил у компании 182 биткоина (€1,1 млн) из мести за своё увольнение. Нелегальная операция была проведена с декабря 2018 года по январь 2019 года, — сообщила газета Le Parisien.

Специалист снял криптовалюту в несколько заходов на суммы ниже уровня, по которому автоматически подаётся сигнал тревоги. Руководство компании обратилось в управление по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. За несколько месяцев специалисты нашли преступника. 37-летнего предпринимателя задержали в департаменте Кальвадос, куда он вернулся из-за границы, и поместили его под строгий судебный надзор. Прокуратура обвиняет его в хищении денежных средств, в их отмывании, а также в несанкционированном доступе в систему автоматической обработки данных и преступных манипуляциях с этими данными.

Как писал NEWS.ru, у москвича украли сумку с шестью миллионами рублей, когда тот попросил обменять деньги. 40-летний москвич не смог найти свой паспорт, поэтому обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять рубли на валюту. Потерпевший передал сумку с деньгами новому знакомому, после чего тот пошёл в банк со своим другом якобы для безопасности. Мужчины зашли в учреждение, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали одного из подозреваемых. У него изъята половина похищенных средств.