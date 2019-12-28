https://static.news.ru/photo/af186404-2965-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

В пресс-службе УВД по Москве сообщили, что у местного жителя украли сумку с шестью миллионами рублей, когда тот попросил обменять деньги на иностранную валюту.

40-летний москвич решил поменять деньги на иностранную валюту. Однако он не смог найти свой паспорт, поэтому обратился к малознакомому гражданину с просьбой.

Потерпевший передал сумку с деньгами новому знакомому, после чего тот пошёл в банк со своим другом якобы для безопасности. Мужчины зашли в учреждение, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых. У него изъята половина похищенных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.