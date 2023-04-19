Фон дер Ляйен решила подкупить европейских фермеров из-за украинского зерна Урсула фон дер Ляйен предложила восточным странам ЕС €100 млн за импорт зерна с Украины

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточноевропейских стран, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в €100 млн с условием, чтобы те отменили запрет на вывоз зерна с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК. Вместе с тем фон дер Ляйен потребовала от фермеров соблюдения европейского единства в вопросах торговли.

Председатель фон дер Ляйен направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. <...> В первую очередь в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в €100 млн, — говорится в сообщении.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс заявил, что переговоры Варшавы и Киева по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции потерпели фиаско. Он отметил, что пока стороны не могут выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.

Кроме того, Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, чтобы защитить интересы фермеров страны. Аграрии недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и снижает цены на рынке.

Представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. По ее мнению, Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как «антироссийский инструментарий».

Ранее страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины на неограниченный срок. Также там высказались о недопустимости угроз мировым поставкам продовольствия.