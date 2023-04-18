Румыния может отказаться от сельхозпродукции с Украины Социал-демократы Румынии потребовали ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социал-демократическая партия (СДП) Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, сообщив об этом на своем сайте. Таким образом представители партии пытаются защитить интересы фермеров страны.

СДП потребует <...> срочно издать нормативный акт о временной приостановке импорта агропродовольственных товаров с Украины. <...> Такая мера необходима для защиты румынских фермеров с учетом того, что компенсации, полученные от Европейской комиссии, не могут покрыть общую стоимость понесенного ими ущерба, — сказано в сообщении партии.

В начале апреля около семи тысяч фермеров вышли на протестные акции в 18 уездах Румынии. На протяжении нескольких часов они блокировали национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей. Аграрии недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и снижает цены на рынке.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс заявил, что переговоры Варшавы и Киева по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись фиаско. Он отметил, что пока стороны не могут выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.