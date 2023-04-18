Стало известно о провале переговоров Польши и Украины Польский министр Телюс: переговоры с Киевом по сельхозпродукции провалились

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс заявил, что переговоры Варшавы и Киева по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись «фиаско». Пока стороны не могут выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев, отметил чиновник на встрече с фермерами, сообщает радиостанция RMF FM.

Телюс указал на важность того, чтобы украинская продукция, ввозимая транзитом в Польшу, отправлялась в другие страны. Министр пообещал, что над решением вопроса будут работать, пока местные фермеры не получат «100% гарантии».

Переговоры прошли 17 апреля. Телюс прежде рассказал, что партии сельскохозяйственной продукции с Украины поступали в Польшу, где их переоформляли и оставляли в стране, поскольку такая возможность есть в европейском праве.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской сельхозпродукции. В ведомстве отметили, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины».