Финских железнодорожников уволят с работы после разрыва связей с Россией Tekniikka&Talous: финская VR планирует сокращения по причине финансовых проблем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финская государственная железнодорожная компания VR может начать масштабные сокращения персонала по причине инфляции, последствий пандемии и прекращения сообщения с Россией, сообщает журнал Tekniikka&Talous со ссылкой на информацию фирмы. По словам директора VR Элисы Маркула, компании приходится реагировать на сложившуюся ситуацию и искать средства для развития.

Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон, — приводит издание высказывание Маркула

По имеющимся данным, в переговорах примут участие около 500 сотрудников. Предварительно известно о необходимости сократить 80 человек. Всего в компании трудятся порядка 1200 человек. Там утверждают, что реструктуризация позволит VR инвестировать в оборудование средства на сумму 1 млрд евро, что обеспечит конкурентоспособность предприятия в будущем.

О прекращении всех грузоперевозок на российском направлении компания сообщила в марте 2022 года. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. Пассажирские перевозки остановились 28 марта. Полностью сотрудничество с РФ завершилось в конце прошлого года.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей» — по причине обучения жены в финском учебном заведении.