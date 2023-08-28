Власти Финляндии задумались об ужесточении правил выдачи виз россиянам МВД Финляндии захотело пересмотреть правила для получения виз и ВНЖ россиянами

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки, передает РИА Новости. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей», по причине обучения жены в финском учебном заведении.

Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны, — заявила Рантанен.

Премьер-министр страны в свою очередь заявил в интервью общественной корпорации YLE, что сейчас идет процесс изучения возможных ужесточений на въезд россиян в страну после задержания Петровского.

Мною запрошена обновленная информация о различных формах трансграничного движения и оценку того, следует ли нам ужесточить их еще больше, — сказал Орпо.

Ранее российское посольство направило финской стороне запрос на встречу с Петровским. Также сообщалось, что суд финской области Восточная Уусимаа в ближайшее время будет рассматривать вопрос о продлении содержания Петровского под стражей на время, необходимое для вынесения решения по экстрадиции россиянина.