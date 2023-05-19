Финэксперт оценил шансы Франции стать центром крипторынка Финэксперт Каминский назвал невысокими шансы Франции стать центром крипторынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с укреплением в ЕС законодательства по регулированию криптовалют во Франции уже зарегистрировались 74 криптокомпании. Финэксперт Евгений Каминский рассказал журналу «Компания», что при этом шансы Франции стать центром рынка цифровых валют не очень высокие, так как отток таких организаций из США вряд ли произойдет. Эксперт предполагает, что индустрия может перенимать практику регуляторов в Европе, особенно при условии формирования директив.

Ранее Европейский союз согласовал требования для криптовалютного рынка в рамках первого пакета директивы Markets in Crypto-assets (MiCA). Эксперт объяснил, что этот законопроект приравняет деятельность больших финансовых компаний к работе банков. Таким образом, криптовалюта будет включена в банковскую систему, благодаря чему любые транзакции станут видимы для властей, отметил Каминский.

При этом стейблкоины, NFT и децентрализованные криптовалюты сразу выпадают из-под этого регулирования — по ним власти ЕС решения пока не приняли. <...> Следовательно, анонимные монеты просто не могут идти в Европу, — пояснил он.

При вступлении этой директивы в силу, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам сможет запрещать или ограничивать бизнес криптокомпаний, а биржи должны будут сообщать о любых транзакциях выше тысячи долларов.

Министерство юстиции США ранее начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. В ведомстве подозревают, что она могла использоваться представителями России для обхода санкций. В компании при этом заявили, что соблюдают все американские и международные финансовые рестрикции.