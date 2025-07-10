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10 июля 2025 в 02:37

Биткоин снова обновил исторический максимум своей цены

Стоимость биткоина превысила $112 тысяч, обновив исторический максимум

Фото: McPHOTO / M. Gann / imago-imago.de / Global Look Press

Стоимость биткоина обновила рекордный максимум, превысив $111 тысяч (8 754 838 рублей), следует из данных биржы Binance. Криптовалюта выросла почти на 3% за сутки.

На бирже Binance цена биткоина достигла $111 999,79, зафиксировав новый исторический рекорд. К 22:57 мск стоимость составляла примерно $111 698, что на 2,7% выше по сравнению с предыдущим днем. Портал CoinMarketCap, учитывающий данные более чем с 20 бирж, сообщает среднюю цену биткоина на уровне $111 732,61, что также отражает рост на 2,72% за сутки.

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина начиная с 10 июня. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

До этого в Забайкалье и Бурятии на два месяца отложили рассмотрение вопроса о запрете майнинга криптовалют. Решение приняли, в частности, из-за необходимости оценить доходы в электросетевом комплексе.

Также стало известно, что Республика Хакасия и Красноярский край оказались наиболее привлекательными регионами России для майнинга криптовалют в 2025 году. Эксперты связывают это с низкими тарифами на электроэнергию в этих субъектах.

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