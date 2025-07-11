Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью почтовых ящиков ВТБ: мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми ящиками

Мошенники придумали новую схему обмана граждан с использованием почтовых ящиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ. В частности, злоумышленники убеждают жертв оставлять деньги в ящиках под предлогом «защиты сбережений». Для этого они выдают себя за сотрудников банков или правоохранительных органов.

Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно «спасти» деньги, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в некоторых случаях мошенники также убеждают россиян оставить средства не в собственном почтовом ящике, а по конкретному адресу с номером квартиры. Через некоторое время за деньгами приходит сообщник-курьер, который вскрывает ящик и похищает их.

Ранее мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.