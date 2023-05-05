Минюст США проверит Binance на предмет обхода антироссийских санкций

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. В ведомстве подозревают, что она могла использоваться представителями РФ для обхода санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющимся данным, расследование проводит отдел национальной безопасности Министерства юстиции, об этом официально не объявлялось. В ведомстве намерены выяснить, нарушила ли криптобиржа или отдельные ее представители санкции, принятые в отношении России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.

Bloomberg также сообщает, что параллельно с данным расследованием Binance сотрудничает с американскими властями по ряду других претензий, связанных с приписываемыми попытками помощи Ирану в обходе американских санкций. В компании при этом заявили, что ее сотрудники соблюдают все американские и межуднародные финансовые рестрикции.

В Министерстве юстиции США данную информацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Binance отменила лимит для россиян на размер счета в $10 тысяч или €10 тысяч. Официально администрация биржи не сообщала о снятии ограничений, но эту информацию подтвердили в службе поддержки.

Лимиты для россиян на Binance ввели в апреле 2022 года вместе с пятым пакетом санкций, принятым в связи с ситуацией вокруг Украины. В феврале 2023 года криптобиржа без объяснения причин приостановила все банковские переводы в долларах, при этом ограничения вводились только для клиентов за пределами США.