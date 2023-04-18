Крупнейшая мировая криптобиржа сняла с России санкции Криптобиржа Binance отменила лимиты для россиян на размер счета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптобиржа Binance отменила лимит для россиян на размер счета в 10 тысяч долларов или евро, сообщает Telegram-канал Mash. Официально администрация биржи не сообщала о снятии ограничений, но эту информацию подтвердили в службе поддержки.

На вашем аккаунте отсутствуют какие-либо ограничения. Вы можете осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите ваших средств, — сообщили в поддержке Binance.

Теперь россияне могут хранить на кошельке в Binance неограниченное количество средств. Mash предполагает, что это связано с недавними обвинениями со стороны властей США, заявившими, что криптобиржа нарушила правила торговли деривативами при оказании услуг американским гражданам. В конце марта по этой причине Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance и основателя биржи Чанпэна Чжао. Глава CFTC Ростин Бехнам пояснял, что площадка должна следовать законодательству США.

Лимиты для россиян на Binance ввели в апреле 2022 года вместе с пятым пакетом санкций, принятым в связи с ситуацией вокруг Украины. В феврале 2023 года криптобиржа без объяснения причин приостановила все банковские переводы в долларах, при этом ограничения вводились только для клиентов за пределами США.