Евросоюз на год продлил действие антироссийских санкций ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации.

Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, — говорится в документе.

По данным внешнеполитической службы Евросоюза, на сегодняшний день в список ограничений ЕС по РФ внесены 1386 физических лиц и 171 компания.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции ЕС против России будут приняты к 24 февраля. Это будет уже 10 пакет антироссийских рестрикций. Тем не менее, в данный момент перечень ограничений еще не одобрен представителями ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода рестрикций.

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки.