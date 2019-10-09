https://static.news.ru/photo/7385e73c-eabc-11e9-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз выявил признаки демпинга в деятельности производителей мочевины и аммиачной селитры из США, России и Тринидада и Тобаго. В связи с этим Еврокомиссия приняла решение о повышении пошлин на сельскохозяйственные удобрения для этих трёх стран.

В Брюсселе отметили, что соответствующие компании продавали свою продукцию в европейских странах дешевле местных производителей. Теперь российская сторона, за исключением компаний «Азот» и «Невинномысский Азот», должны будут платить €42,47 с каждой метрической тонны удобрений.

Размер пошлины для США составил €29,48, а для Тринидада и Тобаго — €22,24. Европейские власти надеются таким образом поддержать местные компании.

Пошлины будут действовать в течение пяти лет, после чего Еврокомиссия примет решение об их отмене или продлении, сообщается в официальном журнале ЕС.

Ранее News.ru писал, что новые пошлины Соединённых Штатов в отношении европейских товаров нанесут наибольший урон немецким компаниям. Продукция этой страны занимает самую крупную долю в списке Министерства торговли США.