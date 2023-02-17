Евродепутаты пожаловались на нарушение антироссийских санкций в Испании

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Группа испанских депутатов Европарламента пожаловалась на то, что Россия использует гавань города Сеуты как «перевалочный пункт» для экспорта нефти в порты Африки и Азии. По их мнению, это нарушает правила Евросоюза относительно санкций против РФ. Парламентарии обратились с этим вопросом к Еврокомиссии, сообщает Lenta.ru.

Нефтяные, газовые и угольные танкеры из Европы объемом почти 16 миллионов дедвейт-тонн (DWT) совершили сотни рейсов из России с тех пор, как Еврокомиссия ввела эмбарго на экспорт российской нефти, что составляет 40% DWT всех отправлений судов. Более 100 таких партий отправлено в порты ЕС. С 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года из российских портов отправлено 689 международных партий ископаемого топлива, — напомнили депутаты.

Авторами обращения стали члены Европейского парламента от Испании Карлес Пучдемон-и-Казамажо, Клара Понсати-и-Обиолс и Антоний Комино-и-Оливерес. Они поинтересовались, уведомило ли испанское правительство Еврокомиссию о сложившейся ситуации, и попросили «обеспечить соблюдение санкций против России». Кроме того, депутаты ЕП потребовали лишить российские танкеры доступа к гаваням стран Европы.

Ранее в ЕС разъяснили, на какие нефтепродукты потолок цен не распространяется. К таковым относятся изделия из российской нефти, произведенные за пределами РФ, а также российские нефтепродукты, смешанные с изделиями из других стран. В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нефтепродукты по-прежнему могут без ограничений продаваться и поставляться в страны Европы.