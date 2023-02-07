В ЕС раскрыли, на какие нефтепродукты из РФ не действует потолок цен ЕС не стал вводить потолок цен на продукты из российской нефти, сделанные за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потолок цен Евросоюза на нефтепродукты из России не касается изделий, произведенных за рубежом, говорится в пояснительном документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Кроме этого, под ограничения ЕС не попали нефтепродукты из России, которые были смешаны с изделиями из других стран.

Как пояснили в ЕК, нефтепродукты таких видов по-прежнему могут без ограничений продаваться и поставляться в страны Европы. Европейские провайдеры, в свою очередь, также смогут беспрепятственно страховать и перевозить изделия.

Как ранее рассказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, доходы Москвы от экспорта нефти и газа сократились на 30% в январе из-за потолка цен на нефть и газ. По словам эксперта, российские власти потеряли около $8 млрд из-за введенных странами Запада ограничений. Он сравнивал показатели с аналогичным периодом прошлого года.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.