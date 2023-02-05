Стало известно, сколько денег Россия потеряла от потолка цен на нефть и газ МЭА: Россия потеряла в январе около $8 млрд из-за потолка цен на нефть и газ

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Доходы Москвы от экспорта нефти и газа сократились на 30% в январе из-за потолка цен на нефть и газ, сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По словам эксперта, российские власти потеряли около $8 млрд из-за введенных странами Запада ограничений. Он сравнивал показатели с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Бирола, в ближайшем времени энергетические рынки могут войти в режим турбулентности из-за «перетасовки» глобальных торговых маршрутов, по которым поставляется сырье и голубое топливо.

Бирол подчеркнул, что Китай стал крупнейшим импортером сырой нефти на глобальном рынке и стал закупать огромное количество СПГ с началом 2023 года. По словам эксперта, в Китае также вырос спрос на авиационное топливо.

Мы ожидаем, что около половины роста мирового спроса на нефть в этом году ляжет на Китай, — добавил Бирол.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.