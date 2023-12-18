«Этот конфликт важнее»: в Польше предупредили о новой «войне» Киева Кульпа: Киев потеряет поддержку, пытаясь влезть в конфликты и политику Запада

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Попытки украинских политиков вмешиваться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева, заявил в интервью украинскому журналисту Евгению Плинскому польский политик Петр Кульпа. По его словам, свои конфликты для Запада куда важнее, чем отношения с какой-либо страной.

Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной, — высказался Кульпа.

Сейчас Украина пытается внедриться в войну между правящей партией PiS и оппозиционной коалицией, подчеркнул политик. Эти действия Киева могут привести к тому, что со стороны Польши может кардинально упасть уровень поддержки, предупредил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что Запад поменял тон в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается убедить партнеров продолжать оказывать ему военную помощь. Журналисты отметили, что Киев рискует потерять поддержку из-за позиции правых скептиков, и даже президент США Джо Байден гораздо менее радушно встретил коллегу во время его визита в Вашингтон.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко предупредил, что Украина перейдет к плану Б в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. По его словам, новый план заключается в том, что властям придется обращаться к внутренним заимствованиям.