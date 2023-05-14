«Это русские»: Зеленский на награждении в ФРГ нашел «руку Кремля» Владимир Зеленский уронил врученную ему награду Карла Великого и обвинил в этом русских

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский случайно уронил полученную им награду Карла Великого во время церемонии в Ахене, трансляцию которой вел YouTube-канал Der Spiegel. Из-за этого ему пришлось прервать свою речь.

Это русские, — пошутил он.

Затем Зеленский подобрал награду и продолжил свое выступление. Церемония вручения престижной премии проходила в немецком городе Ахен, и на ней присутствовали политические лидеры Германии и других европейских стран.

Ночью 14 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. По его словам, с лидерами ФРГ планируется обсудить вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер, Евросоюза и НАТО.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта. Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим готов рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на основе предложений Киева — «десяти пунктов» плана Зеленского. По его словам, в противном случае это будет означать поражение Украины.