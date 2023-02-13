Еще одно пятибалльное землетрясение поразило Европу В Румынии зафиксировали землетрясение мощностью в 5,2 балла

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи из румынского Национального института исследований развития физики Земли зафиксировали на территории страны землетрясение мощностью 5,2 балла. По их словам, оно возникло на глубине в 15 км. Как сообщили очевидцы в Сети, толчки ощущались также и в Молдавии.

В 16:58:06 (17:58 по московскому времени) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,2, на глубине 15 километров, — говорится в сообщении сейсмологов.

По данным USGS, землетрясение произошло в 14 км от города Тыргу-Жиу с населением 97 тысяч человек. Это землетрясение стало самым сильным после того, которое настигло Турцию и Сирию.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил в беседе с NEWS.ru, что Москва является самым защищенным от землетрясений местом на земле. По его словам, также к безопасной зоне можно отнести всю центральную Россию. Он отметил, что землетрясения здесь не случаются даже раз в 100 лет.

При этом он уточнил, что наиболее сейсмоактивная зона в России начинается ближе к Байкалу. В Европе же подобные катаклизмы случаются повсеместно — и в Швейцарии, и в Италии, и в Греции, добавил Пулинец. По его словам, самыми опасными местами являются острова Крит и Кипр. Специалист призвал граждан России «сидеть дома» и не выезжать за пределы страны.