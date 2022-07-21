Еще одна страна ЕС выступила против предложения сократить потребление газа Греция выступила против предложения ЕК о сокращении потребления газа на 15%

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Власти Греции выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа в странах Евросоюза (ЕС) на 15%. В испанском информагентстве EFE процитировали представителя греческого правительства Янниса Иконому, ответившего отказом на предложение ЕК. Ранее против данной инициативы высказались власти Испании и Португалии.

Мы не согласны с предложением Еврокомиссии, — заявил Иконому.

По его словам, Афины делают все возможное для того, чтобы местным властям не пришлось выполнять рекомендации подобного рода.

Политик считает, что ЕС нужно сконцентрироваться на разработке идеи по совместным закупкам энергоресурсов. Кроме того, Брюсселю необходимо доработать механизм по ограничению цен на газ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает в качестве реального сценария полное отключение поставок топлива из России. В связи с этим она предложила сократить потребление природного газа на 15%. Кроме того, в рамках плана по экономии газа перед зимой комиссия намерена рекомендовать меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение.