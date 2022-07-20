ЕС хочет сократить потребление газа из-за проблем с поставками из России Bloomberg: ЕС хочет на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками из России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европейский союз предполагает сократить потребление природного газа по причине опасений возможного прекращения поставок топлива из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию дипломатов ЕС. Сокращение потребляемых объёмов газа может составить до 15%.

Европейский союз намерен предложить странам-членам добровольное сокращение потребления природного газа на 15% со следующего месяца в связи с опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, — сообщили источники агентства.

По данным Bloomberg, данная цель будет включена в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить 20 июля, чтобы справиться с возможным полным прекращением поставок топлива со стороны РФ.

Как заявляют дипломаты, планируемый регламент позволит комиссии объявлять тревогу в масштабах всего ЕС при риске заметного дефицита поставк или резкого роста спроса.

Также в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» комиссия намерена рекомендовать меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение. При этом, по имеющимся данным, значительная группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют собственные на этот счёт.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить 20 июля план экономии газа перед зимой. Инициатива в случае одобрения ограничит отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.