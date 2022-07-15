Еврокомиссия предложит ограничить отопление зданий 19 градусами

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия намерена представить 20 июля план экономии газа перед зимой. Инициатива, в случае одобрения, ограничит отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов, сообщает El País.

Издание отмечает, что ЕК подготовила рекомендации и для предприятий, для увеличения запасов газа им советует использовать по возможности другие источники энергии.

В Еврокомиссии настаивают, что пришло время принудительных мер. Они должны позволить обеспечить запасы газа к зиме на случай, если Россия перекроет поставки.

Ранее стало известно, что Европе грозит по-настоящему тяжелая зима из-за высоких цен на энергию, заявил глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден. За последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%, а европейские правительства и промышленность оказались в сложном положении.