Еще две страны отказались поставлять Украине вооружение Власти Австрии и Венгрии решили не поставлять Киеву оружие

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Правительства Венгрии и Австрии ответили отказом на призыв о поставках вооружения Украине. О такой позиции государств сообщил глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницки, передает агентство MTI. После переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер, он заметил, что страны хотят избежать эскалации конфликта.

Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии, — заметил глава ведомства.

Министр добавил, что Вена сохраняет нейтральный статус. По его словам, австрийское правительство тоже не посылает оружие в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые в последствии могли быть направлены Украине. Бразильский лидер, объясняя свой отказ, сказал, «что не стоит провоцировать русских».

Решение об отказе приняли 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и министром обороны Жозе Мусио Монтейро, перед отставкой главнокомандующего сухопутных войск страны Жулио Сезара Арруды. Именно Арруда поднял вопрос о передаче Германии боеприпасов для танков на встрече.