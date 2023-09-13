ЕС продлил на полгода санкции против россиян и организаций

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Евросоюз принял решение продлить до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции в отношении граждан и организаций из России, сообщил Совет ЕС. Там отметили, что рестрикции будут по-прежнему применяться почти к 1800 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций в ответ на продолжающийся конфликт на Украине.

Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что санкции Евросоюза, в том числе запрет на ввоз смартфонов и личных автомобилей для россиян, всегда были направлены против всех граждан РФ. По его словам, России необходимо ввести зеркальные меры в ответ на эти разъяснения.