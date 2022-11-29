Эрдоган: Турция не намерена отчитываться перед кем-либо за операции в Сирии

Фото: Turkish Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные операции Турции на севере Сирии и Ирака «никого не должны» беспокоить и Анкара не будет ни перед кем отчитываться. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, Турция по-прежнему намерена создать у своих южных границ зону безопасности глубиной в 30 километров.

Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа, и мы не будем ни перед кем отчитываться, — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что никто не может заставить Турцию занимать позицию, противоречащую ее интересам в политической, дипломатической, экономической и военной областях. Он также указал на недопустимость поддержки другими странами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), «прикрывающейся на севере Сирии названиями PYD и YPG», а также называющей себя «Сирийскими демократическими силами».

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал ее с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции, хотя для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.