Эрдоган сообщил, что не обсуждал с Путиным операцию на севере Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным турецкую воздушную операцию на севере Сирии и Ирака, передает РИА Новости. Эрдоган отметил, что эта тема не обсуждалась и с президентом США Джо Байденом.

У нас не было никаких переговоров с президентом США Джо Байденом или господином Путиным по поводу этой операции. Но и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время. Собственно говоря, как и в данном случае, мы всегда говорим, что можем прийти внезапно в одну ночь, — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что военная миссия прошла успешно. По его словам, решение о сроках проведения наземной военной операции в Сирии будет принято позже, после проведения консультаций.

Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, Минобороны и Генштаб решат вместе, — добавил он.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана в Сирии и Сирийские демократические силы в организации и исполнении теракта, случившегося 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула. В результате теракта умерло шесть человек, по меньшей мере 80 человек получили ранения.