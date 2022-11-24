Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Спецпредставитель президента РФ: Москва предоставит площадку президентам Сирии и Турции

Фото: kremlin.ru

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад

Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Эрдогана, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена и способствовать сирийскому урегулированию, послав «правильный сигнал» всем сторонам конфликта.

Я думаю, Москва будет готова предоставить [площадку], если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь, — сказал он.

Ранее турецкий лидер не исключил встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, заявив, что в политике не бывает «вечных обид и недовольства». О том, что встреча может состояться в РФ при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. По его мнению, это может произойти до президентских выборов в Турции, которые намечены на 18 июня 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что теоретически организация подобной встречи возможна, хотя в настоящее время договоренностей о такой встрече нет.