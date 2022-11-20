Турция начала воздушную операцию в Сирии и Ираке Минобороны Турции: Анкара проводит операцию в курдских районах Сирии и Ирака

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Турции заявило, что Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. Обстрел с воздуха объясняется тем, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию, сообщается на сайте военного ведомства.

В ведомстве пояснили, что обстрелы предприняты в рамках операции «Коготь-меч», их целью была нейтрализация «Рабочей партии Курдистана» (РПК), Союза общин Курдистана (ККК), отрядов народной самообороны курдов.

Гнезда террористов уничтожаются точными попаданиями, — уточнило минобороны в Twitter.

Турецкие военные самолеты вылетали вечером 19 ноября с авиабазы в городе Диярбакыр. Все десять вылетавших самолетов позже вернулись на базу, уточняет Haberturk. По данным издания, ударам с воздуха поверглись районы Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака).

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из города Манбидж, расположенного на севере Сирии. Он подчеркнул, что Анкара продолжает борьбу с терроризмом и «где бы ни находился источник терроризма — он будет уничтожен».